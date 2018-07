Um elevador inaugurado, recentemente, em Águeda, permite facilitar a transição pedonal da zona pedonal na baixa para a zona alta da cidade.



"Este equipamento encontra-se situado junto à Biblioteca Manuel Alegre, na zona baixa da cidade de Águeda, e com uma altura de cerca de 30 metros, irá permitir aos utilizadores subir até à zona da Escola Superior de Tecnologia (ESTGA)", informa a edilidade em comunicado.



Foram, ainda, criadas escadarias de "forma a permitir a circulação pedonal e ainda um miradouro no topo do mesmo."



Durante o período de verão o elevador irá funcionar entre as 7 e as 24 horas, enquanto no inverno estará operacional das 7 às 21 horas.



Na inauguração, Jorge Almeida, presidente da autarquia, disse que trata-se de "um equipamento de excelência, sempre com o objetivo de melhorar a vida dos nossos cidadãos."



Como Águeda é uma cidade com uma altimetria pouco regular, "obriga a um esforço extra dos peões para se deslocarem."



"O elevador visa, precisamente, auxiliar essa tarefa e permitir a passagem da baixa da cidade para a parte alta, e o inverso, de forma bastante mais célere", refere o edil.