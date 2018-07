Ex-juniores do Beira-Mar ´rodam´ no Calvão ao abrigo de intercâmbio acordado entre os dois clubes 09 jul 2018, 14:27 O Sport Clube Beira-Mar e o Grupo Desportivo de Calvão celebraram um protocolo de cooperação desportiva. Segundo uma nota do clube aveirense, o intercâmbio "assenta na base da equipa de juniores que na época 2017-2018 ascendeu à primeira divisão nacional. " Nesse âmbito, parte dos atletas do primeiro ano de sénior o Beira-Mar competirão a época 2018-2019 no Grupo Desportivo de Calvão sob observação e acompanhamento de elementos técnicos do Beira-Mar. Fica em aberto, ainda, a possibilidade do Beira-Mar resgatar os atletas cedidos com vista a integrar a equipa sénior. "No que concerne aos restantes escalões da formação, os dois clubes acordaram ceder atletas mutuamente, dependendo, sempre, do interesse de ambos os clubes e, naturalmente, dos próprios atletas." O Beira-Mar adianta que "este princípio de partilha de experiências, conhecimento e modelos desportivos proporciona um aproximar entre treinadores e dirigentes, potenciando a evolução dos atletas e adequando o nível competitivo destes ao seu estado de desenvolvimento." Ainda ao abrigo do mesmo protocolo, ambos os clubes promoverão treinos em conjunto, assim como jogos treino para os diversos escalões de futebol. O presente protocolo entrou em vigor na data da sua assinatura, dia 7 de julho passado. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

