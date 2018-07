Ílhavo In regressa para proporcionar maior mobilidade 09 jul 2018, 12:32 A Câmara Municipal de Ílhavo promoveu, hoje, a viagem inaugural do regresso do projeto de mobilidade da autarquia “Ílhavo In”, tendo sido realizado o percurso da linha Vermelha, circuito urbano da Gafanha da Nazaré.



Este serviço foi reformulado e ajustadas as ligações intramunicipais, numa aposta de mobilidade direcionada para o dia a dia dos munícipes. Pensado também para os cidadãos com restrições de mobilidade, o Ílhavo In surge mais inclusivo, com um novo veículo com mais capacidade e adaptado para permitir o transporte de cadeira de rodas.



Complementando a oferta diária no centro de Ílhavo (linha Roxa), este sistema de mobilidade disponibiliza cinco linhas (Vermelha – circuito da Gafanha da Nazaré, Verde – circuito Presa, Amarela - circuito Vale de Ílhavo, Azul – circuito Gafanha da Boavista, Gafanha de Aquém e Coutada, e Laranja – circuito Gafanha do Carmo e Gafanha da Encarnação), distribuídas pelos dias da semana (uma em cada um dos dias), com o objetivo de reforçar as ligações entre as periferias e a sede do município e a mobilidade nos centros urbanos da Gafanha da Nazaré e de Ílhavo, que reúnem um importante conjunto de atividades de comércio e serviços.



Entre 9 de julho e 30 de setembro o Ílhavo In oferece um novo circuito - Especial Verão – permitindo complementar de transporte para as praias e das praias para o Museu Marítimo de Ílhavo e para o Museu da Vista Alegre.



Para o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo, «este é um projeto que se irá desenvolver de forma gradual, adaptando a sua estrutura e planeamento às realidades e às eventuais alterações das necessidades dos munícipes, complementado a oferta das carreiras regulares existentes», destacando ainda que «será tido em conta, no futuro, a implementação do projeto intermunicipal de mobilidade no âmbito da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro».



Os horários, percursos e respetivos tarifários podem ser consultados no site da Autarquia em www.cm-ilhavo.pt .

