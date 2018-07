Ovar: FESTA’18 com Sons da Lusofonia 08 jul 2018, 20:05 12 concertos, 5 países, 3 continentes no Parque Urbano de Ovar.



O FESTA está de regresso para 5ª edição, que decorrerá no próximo dia 14 de julho, no Parque Urbano de Ovar. A edição de 2018 está repleta de muitas e boas novidades, propondo uma FESTA com Sons da Lusofonia. Serão 12 concertos, 5 países e 3 continentes, tendo a língua portuguesa como pano de fundo. Bonga, Liniker e os Caramelows, Sopa de Pedra, Momo, Paulo Flores e Manecas Costa são os alguns dos destaques do FESTA’18.



Serão 15 horas de espetáculos, de acesso gratuito, que, nesta edição decorrerão num novo espaço, partindo-se à descoberta do Parque Urbano de Ovar.



Mais informações www.facebook.com/ovarfesta



