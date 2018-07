CHEDV dá resposta a sugestão de Utentes e implementa melhorias no acesso à Consulta Externa do Hospital de S. Sebastião 08 jul 2018, 20:02 O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV) terminou recentemente, a implementação de uma nova zona de acesso à Consulta Externa do Hospital de S. Sebastião em Santa Maria da Feira. Esta era uma sugestão apresentada por diversos Utentes e seus familiares, que referiam o desconforto sentido na recepção da entrada da Consulta Externa sempre que as portas automáticas se abriam, em dias de condições climatéricas adversas.



Para dar resposta à sugestão, o CHEDV criou uma nova zona de acesso, protegida, anterior à entrada da recepção. Para o presidente do Conselho de Administração do CHEDV, Miguel Paiva, "a operacionalização desta nova área de acesso à Consulta Externa irá trazer uma melhoria significativa nas condições de acesso dos nossos Utentes, principalmente aqueles com maior dificuldade de mobilidade, e um maior conforto para Utentes e Profissionais de saúde".



Maria Armanda, responsável pelo Serviço de Admissão de Doentes refere que "esta ampliação na entrada da Consulta Externa, irá facilitar a circulação dos Utentes, através da delimitação das portas de entrada e saída. A nova decoração e sinalética colocadas na entrada simboliza a relação de confiança e proximidade entre os Profissionais de saúde e cada um dos nossos Utentes".



Sentindo que há sempre grandes oportunidades de melhoria efectiva no atendimento aos Utentes, o CHEDV já tem implementado na Consulta Externa o projecto Utente 360º. Este projecto promove e adopta as melhores práticas no atendimento, utilizando ferramentas tecnológicas para aumentar os canais de atendimento e melhorar a eficiência. Para além do atendimento presencial ao balcão, também é possível o atendimento através de quiosque automatizado no local. Até ao final do presente ano estará operacional um centro de atendimento telefónico, com o qual se completará este ambicioso projecto de melhoria da comunicação entre o Hospital e os Utentes.



No primeiro semestre de 2018 a Consulta Externa do Hospital de S. Sebastião realizou 138.970 consultas médicas, o que representa uma média de 1.120 consultas por dia útil.

