Quercus desafia promotores de festivais no distrito a ações para compensar ´pegada ecológica´ 08 jul 2018, 17:46 A Quercus de Aveiro anunciou este domingo o lançamento da iniciativa "Uma Festa Pela Floresta", para promover hábitos amigos do ambiente.



Seguindo o exemplo do festival´ Salva a Terra Eco Festival de Música´, a delegação da Associação Nacional de Conservação da Natureza "convida os promotores dos festivais e festividades do distrito a compensar a sua pegada ecológica, através da plantação de árvores autóctones e da recuperação de áreas ardidas na região".



Uma forma de contribuir para "anular a poluição provocada pelas deslocações da organização, artistas e espetadores", explica um comunicado.



"Grandes ou pequenos, de música e de outras artes, os festivais devem fazer da sustentabilidade e de um comportamento ecologicamente correto as suas bandeiras, de modo a promover uma maior consciência ambiental junto do público", lembra a Quercus.



O núcleo de Aveiro reforça o apelo as boas práticas: "Além de compensar a pegada ecológica, os festivais e festas devem promover a separação de resíduos, a redução do consumo de embalagens, a reciclagem de todos os resíduos, a utilização de iluminação eficiente e o apoio de projetos ambientais."



A Quercus "reitera que é absolutamente necessário que as autarquias deem o exemplo, promovendo o desenvolvimento práticas sustentáveis na organização de eventos, estando, por isso, disponível para colaborar na adoção de práticas amigas do ambiente."



A associação conclui informando que está disponível para prestar informações a possíveis aderentes à iniciativa "Uma Festa Pela Floresta" pelos seus contactos normais.

