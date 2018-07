Populares resgataram homem que caiu ao mar no paredão da Barra 08 jul 2018, 00:54 Um homem com cerca de 40 anos sofreu ferimentos tidos como "graves" ao cair às rochas do paredão (molhe sul) da praia da Barra, em Ílhavo, em circunstâncias que estavam por esclarecer.



O primeiro alerta foi dado pelas 23:45 através da linha de emergência 112.



A vítima caiu de uma altura de três metros e chegou a estar no mar, tendo sido resgatada por populares mesmo antes da chegada dos bombeiros.



Depois de estabilizado no local, o ferido foi transportado às urgências hospitalares de Aveiro com apoio do pessoal da Viatura Medicalizada de Emergência e Reanimação (VMER).



A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.



Este tipo de acidente no paredão da praia da Barra, devido às quedas, normalmente por descuido, tem causado ao longo do tempo vários feridos, muitas vezes graves.

