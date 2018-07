AVANCA Festival Film com apoio reforçado na 22ª edição 08 jul 2018, 00:30 "Um evento reconhecido mundialmente", que é "fator de atratividade cultural, social, económica e turística" ao município.



É desta forma que a Câmara de Estarreja justifica o apoio a mais uma edição do AVANCA - Encontros Internacionais de Cinema, Televisão, Vídeo e Multimédia.



O AVANCA Festival Film é Uma iniciativa do Cine Clube de Avanca, associação cultural com estrutura de produção e formação artística "de qualidade" que desempenha "uma relevante atividade" a partir do concelho, sublinha a introdução do protocolo que estabelece o subsídio de 25 mil euros.



A Câmara estarrejense considera que o festival de cinema ao entrar na sua 22ª edição merece um reforço da parceria "garantindo meios financeiros, logísticos e humanos, em regime de coorganização".



Para além da competição de filmes, o evento que decorre este ano entre 20 a 29 de julho volta a incluir a conferência internacional de cinema ´Arte, Tecnologia e Comunicação´.



Além da colaboração na divulgação, a edilidade vai ceder a Quinta do Marinheiro (Casa Museu Egas Moniz) para o encerramento e dar apoio logístico e de recursos humanos.



O Cine Clube terá de, entre outras contrapartidas, dar formação aos alunos do concelho, acolher estagiários de cursos profissionais, participar em projetos comuns e também formar técnicos na sua área de especialidade. Na foto, à esquerda, António Valente, diretor do Cine Clube, e Dimantino Sabina, presidente da Câmara.

