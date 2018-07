Oliveira de Azeméis: Autarquia atribui vale-educação a alunos do primeiro e segundo ciclos 07 jul 2018, 23:12 Mais de três mil alunos do 1º e 2º ciclos do concelho de Oliveira de Azeméis vão usufruir no próximo ano letivo de um vale-educação para compra de material escolar, anunciou a edilidade local.



"A medida materializa um compromisso assumido pelo novo executivo e envolve um investimento de cerca de 90 mil euros que irá beneficiar dois mil alunos do primeiro ciclo e mais de mil do segundo ciclo do ensino público", refereu um comunicado.



Segundo acrescenta a Câmara, trata-se de "um compromisso" assumido perante os oliveirenses.



"Uma medida que se reveste de um grande alcance social para as famílias, contribuindo para o sucesso escolar dos alunos”, afirmou o presidente da autarquia, Joaquim Jorge, citado na nota de imprensa.



Os encarregados de educação poderão, a partir de 16 de julho, levantar os vales-educação na sede dos cinco agrupamentos ou nas escolas básicas onde os seus filhos estão matriculados.



O vale-educação deve ser apresentado nas 13 papelarias que aderiram a este projeto, não sendo válido se for utilizado num estabelecimento fora do concelho.



A medida "pretende ajudar as famílias e enquadra-se na preocupação do município em aumentar ainda mais a qualidade de ensino e o sucesso escolar." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)