´4 Maravilhas´ da mesa da Mealhada´ distinguiu aderentes 07 jul 2018, 12:03 A VIII Gala das ´4 Maravilhas da Mesa da Mealhada´, que decorreu ontem, premiou 35 aderentes das várias categorias: Água, Pão, Vinho, Leitão e Produtos Associados. Em comunicado, o presidente da Câmara da Mealhada, Rui Marqueiro, destaca que sete dos premiados são novos aderentes ao projeto, “o que demonstra, por um lado, a vitalidade da marca, por outro, o empenho, a entrega e o interesse dos operadores económicos em apresentar produtos genuínos e de qualidade aos seus clientes”. A iniciativa pretende dar visibilidade a empresas que produzem ou comercializam as 4 Maravilhas: a água mineral natural Luso, o pão da Mealhada, tradicional, genuíno e cozinho em forno a lenha, o vinho, com as características da nossa região bairradina, e o leitão, "ex-libris da gastronomia da região, cartão de visita no país e no mundo." A estes juntaram-se os produtos associados, como os casticitos, os doces da Docealhada e os caramujos. Ao palco subiram, ainda, os vencedores do novo concurso "Bebida de Aperitivo e Entrada Maravilhas da Mealhada - 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”, o Rei dos Leitões, com a “Trouxa de Leitão, damasco e tomate seco”, e a Tas ca Larica, com o cocktail “Mealhada Elegante. A marca "Água|Pão|Vinho|Leitão. As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada" foi criada pela Câmara Municipal em 2007, "dando corpo a um projeto que tem como objetivos a valorização e promoção dos quatro ícones gastronómicos do concelho, distanciando-os de outros que não são mais do que meras reproduções, sem respeito pela tradição e genuinidade." A renovação ou candidatura à marca é feita de dois em dois anos. Após um processo de candidatura, um júri composto por prestigiadas entidades nacionais (Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar, Associação de Municípios Portugueses do Vinho, Associação de Escanções de Portugal, Comissão Vitivinícola da Bairrada e Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal) - dá início a um processo de seleção e avaliação das candidaturas, tendo em conta parâmetros como condições de higiene e segurança, modo de fabrico, relacionamento com o cliente e iniciativas de promoção dos produtos. Os elementos distintivos da marca - a bandeira e os selos de qualidade – são entregues na Gala. Existem cinco selos de qualidade: um abrangente, que diz respeito a todos os produtos e só pode ser utilizado pelo aderente que é distinguido em todos os elementos a que se candidata. Os outros quatro dizem respeito a cada um dos produtos - água, pão, vinho e leitão – e podem ser atribuídos individualmente. Ao deparar-se com estas insígnias, o consumidor tem a garantia que encontrará à sua mesa uma boa água, um bom vinho, o pão mais genuíno e o melhor leitão do país. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

