Estádio Municipal de Aveiro com novo relvado e outros melhoramentos de segurança e limpeza 06 jul 2018, 17:40 A obra de substituição do relvado do Estádio Municipal de Aveiro (EMA), terminou hoje, seguindo-se os trabalhos complementares necessários, anunciou a Câmara local.



Construído em 2003 para ser um dos palcos do EURO 2004, "o relvado do recinto era o único que ainda não tinha sido trocado, tendo a sua vida útil chegado ao fim após 15 anos de utilização intensa e ao mais alto nível."



O novo relvado está a ser colocado pela empresa que trata dos estádios do FC Porto, Sporting CP e SL Benfica terá a sua estreia no jogo da Supertaça Cândido de Oliveira, que se joga em Aveiro no dia 4 de agosto, pelas 20:45, colocando frente a frente equipas do Futebol Clube do Porto e do Desportivo das Aves .



O novo tapete teve um custo de 145 mil euros (+ IVA), acrescidos de 11 mil euros (+ IVA) para a revisão da rede de rega e drenagem.



"Uma opção política" da Câmara, para dar as melhores condições ao EMA, que recebe assim um relvado de grande qualidade, para a época desportiva 2018/2019, e no qual jogarão a equipa sénior do Sport Clube Beira Mar e a equipa principal da União Desportiva Oliveirense(2ª Liga).



No primeiro semestre de 2018, a Câmara diz que investiu mais de 129 mil euros na manutenção do estádio, "numa clara aposta de criar todas as condições para que o Municipal de Aveiro continue a ser palco de grandes eventos desportivos a nível nacional e internacional e, obviamente, a nível regional e local".



Para garantir "a segurança do equipamento e a qualidade sonora", procedeu-se à manutenção das colunas de som nas bancadas, num investimento de 60 mil euros (+ IVA) e à revisão do sistema de videovigilância, no valor de 35 mil euros (+IVA).



Para além destas intervenções, e para resolver o problema da sujidade provocada pela permanência e pernoita de aves nas zonas de circulação – nomeadamente de pombos – a Câmara investiu cerca de 34 mil euros (+ IVA) com a colocação de portas e uma rede em todo o perímetro externo da zona de circulação, "eliminando assim as entradas das aves e garantindo a melhor conservação e a higiene adequada no edifício." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

