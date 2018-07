Turismo Centro Portugal apresenta em Ílhavo serviço para orientar turistas de cruzeiros que atracam na região 06 jul 2018, 16:07 O Turismo Centro de Portugal agendou para dia 12 de julho, no Museu Marítimo de Ílhavo, a apresentação da plataforma ´Estações Marítimas Centro de Portugal´. Trata-se de uma solução tecnológica "inovadora, que oferece uma experiência turística completa aos visitantes que cheguem por via marítima ao Centro de Portugal." Segundo a entida regional do turismo, a ferramenta estará disponível via web e numa interface móvel para "ajudar os visitantes que atracam nos portos da região a planear a visita da melhor forma, respondendo às necessidades específicas de quem viaja por mar e fornecendo a informação mais útil e relevante sobre os destinos." "Esta plataforma visa também promover as atividades náuticas e turísticas dos territórios abrangidos - e será igualmente de grande utilidade para quem chega por via terrestre ou outras", explica um comunicado. O serviço resulta de uma parceria do Turismo Centro com os municípios de Ílhavo, da Figueira da Foz, da Nazaré e Peniche. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

