O Verão chegou finalmente e com ele o intenso programa de animação da praia da Torreira, preparado pelo Município da Murtosa para receber os milhares de veraneantes que escolhem a nossa área balnear com destino de férias.



São dezenas de eventos gratuitos, ao longo dos meses de julho, agosto e setembro, com destaque para os concertos na Praça da Varina, com ofertas musicais para todos os gostos, que, este ano, trazem até nós nomes como os CALEMA (21 de julho), MIGUEL ARAÚJO (11 de agosto), QUATRO E MEIA (1 de setembro), GNR (6 de setembro), AUGUSTO CANÁRIO (7 de setembro) e HMB (8 de setembro).



Para além da música, presente também nas feirinhas de verão, às sextas-feiras à noite, com concertos mais intimistas, o “Sol da Torreira” oferece atividades físicas na praia, aos sábados e domingos de manhã e um conjunto diversificado de eventos, organizados pelos agentes locais, de que são exemplos o “Festival Rir na Ria”, do Monte Branco Caffé e as feiras de antiguidades, sob a alçada da Junta da Torreira.



Mais informações https://www.facebook.com/municipiodamurtosa/posts/1746123138799354



