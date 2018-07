Militares do Posto Territorial de Albergaria-a-Velha detiveram, "em flagrante delito" um casal (um homem e uma mulher, de 38 e 27 anos) por furto qualificado em Albergaria-a-Velha.



"Durante uma ação de patrulhamento, os militares deslocaram-se a um alarme de intrusão de uma loja de conveniência onde detetaram os dois indivíduos no interior de uma bomba de combustível, bem como uma viatura de apoio no exterior", refere a Guarda em comunicado.



A ocorrência hoje divulgado é relativa ao dia 4 de julho.



Da ação resultou a recuperação, entre outros artigos, de 356 maços de tabaco de diversas marcas, 31 isqueiros e 14 guias de plástico suporte tabaco.



De acordo com a GNR, foi ainda apreendido o veículo em que se faziam transportar, que era furtado.



Os indivíduos ficaram detidos nas instalações da GNR e foram presentes ontem, dia 5 de junho, em primeiro interrogatório judicial, no Departamento de Investigação e Ação Penal de Águeda.



Ao homem, que já era suspeito de vários furtos no distrito do Porto, foi aplicada a medida de coacção de prisão preventiva, tendo a mulher ficado sujeita à medida de coacção de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência.



A ação foi apoiada por militares do Posto Territorial de Arrancada do Vouga e do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Águeda, concluir a Guarda.