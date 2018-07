Águeda investe 75 mil euros no reforço de rede de wi-fi pública 06 jul 2018, 12:47 Num investimento superior a 75.000 euros, a autarquia aumentou para 58 o número de hotspots de internet gratuita que cobre grande parte do concelho.



A rede HotSpot Águeda "é uma medida de combate à info-exclusão que pretende aproximar os cidadãos da autarquia", refere um comunicado.



A rede "desempenha ainda um papel fulcral para proporcionar a os visitantes e turistas uma experiência turística mais agradável, pois, ao disponibilizar gratuitamente internet a quem nos visita, estes podem melhor conhecer quais os destinos que são do seu interesse visitar no nosso concelho e programar a sua visita."



"De forma a valorizar e qualificar o concelho de Águeda como destino turístico de referência, foram disponibilizadas redes Wi-Fi de elevada disponibilidade em centros históricos ou espaços públicos de maior afluência turística", adianta a Câmara,



"A disponibilização destas redes sem fios melhora a experiência de quem nos visita contribuindo para a gestão inteligente dos destinos turísticos criando condições para o surgimento de novos processos assentes no digital, que permitam maior produtividade nas cidades inteligentes do futuro", lê-se ainda no comunicado.



Mais recentemenmte, no âmbito da linha de Apoio à Disponibilização de Redes Wifi do Programa VALORIZAR – Programa de Apoio à Valorização e Quantificação do Destino, o município de Águeda apresentou a candidatura do projeto denominado “hotspotagueda@agueda, que por deliberação do Concelho Diretivo do Turismo de Portugal de 5 de junho de 2017 recebeu um incentivo financeiro de natureza não reembolsável.



O projeto apresentado envolve as zonas de Águeda, Trofa do Vouga e Fermentelos, que, de acordo com o planeamento da rede efetuado, serão os locais onde turistas e munícipes mais beneficiam.

