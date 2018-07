A empresa Miranda&Irmão vai estar presente na Eurobike 2018, de 8 a 10 de julho. A principal exposição mundial do setor da bicicleta decorre em Friedrichshafen, na Alemanha.



"Este ano será uma participação conjunta, através do espaço da ABIMOTA – Associação Nacional da Indústria de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins, que vai reunir 12 associados do setor das duas rodas", refere a Miranda&Irmão.



Com fábrica europeia situada em Portugal, precisamente em Águeda e com mais de 65 anos no mercado, a Miranda&Irmão trabalha em colaboração com as melhores marcas e fabricantes do setor das bicicletas, produzindo soluções personalizadas com padrões de qualidade, durabilidade e design. É uma marca portuguesa especializada no desenvolvimento de peças de gama alta para bicicletas, com predominância para as E-Bikes (elétricas).



A 27ª edição do certamente contará com mais de 1300 expositores de diferentes países, onde estão representados os principais fabricantes do setor, quer de bicicletas como de acessórios, componentes e partes.



Ao longo de três dias serão apresentadas as novidades tecnológicas acompanhadas por diversos lançamentos, nomeadamente as novas gamas e produtos para 2019. Em 2018 a feira será apenas para profissionais, não havendo dia aberto ao público.



A Miranda&Irmão e as restantes 11 empresas que integram a comitiva ABIMOTA vão estar durante os três dias no Hall A3 – Stand 310, numa área comum com 440 m2. Um espaço que além dos produtos de cada associado também vai divulgar os laboratórios de testes de bicicletas da ABIMOTA.