O Centro de Artes de Águeda acolheu no passado dia 3 de julho a Cerimónia de Entrega de Prémios do OP Águeda 2017/2018.Provenientes das diferentes freguesias do Concelho foram 19 os projetos a votação nesta edição do Orçamento Participativo de Águeda que contou com um total de 3386 votos que permitiram escolher quais as iniciativas vencedoras que irão agora sem implementadas.

Para a edição 2017/2018 o Executivo Municipal disponibilizou uma verba de €500.000 do orçamento municipal para projetos propostos pelos munícipes. Esta quantia permitiu eleger para execução 12 projetos, nomeadamente:

- Construção de Mega Tanque para combate a fogos em Castanheira - Parque de Lazer da Boiça - Fase 3 - Mexe, Mexe em Boa Companhia - Criação da Estrutura do Miradouro no Jardim das Fontainhas - Empedramento e Arranjo de Passeios na Rua do Parque - Trilho dos Moinhos - Parque Radical no Centro da Vila de Aguada de Cima - Melhoramento das Condições de Circulação de Invisuais em Águeda - Escadaria do Outeiro da Vila - Macieira de Alcôba - Parque Botânico de Vale Domingos - Requalificação do Largo do Cruzeiro em Paradela - Arranjo Urbanístico no Parque de Merendas do Beco.

No balanço da iniciativa, Jorge Almeida, Presidente da Autarquia, referiu: “O Orçamento Participativo de Águeda é uma iniciativa que visa desenvolver e melhorar o Concelho de todos nós indo ao encontro das necessidades de cada pessoa ou comunidade. Foi um grande motivo de orgulho e satisfação ver a envolvência das pessoas ao longo de toda a iniciativa. Deixo também uma palavra para os projetos que não foram votados para execução, pois todas as pessoas, sem exceção, se esforçaram ao máximo para ver as suas ideias tornadas realidade.”

Câmara de Águeda