Aveiro: Baixa do IMI a ´reboque´ do PS / Concelhia diz que acusações sobre outdoor são "construções na areia de quem está a enterrar-se" 05 jul 2018, 19:05 "É muito importante para os aveirenses. Finalmente, e a reboque do PS". É esta a reação da concelhia ´rosa´ de Aveiro ao anúncio feito pelo presidente da Câmara de incluir no pacote fiscal de 2019 o IMI em 0,4%, uma redução de 0,05%.



Ribau Esteves confirmou que irá avançar com a proposta em sede de revisão do Plano de Ajustamento Municipal (PAM).



O PS de Aveiro lembra que "assumiu claramente esta medida no seu programa e debate eleitoral, enquanto o presidente da Câmara refugiava-se na atribuição da ´culpa à lei do país´, através do abatimento da dívida (com o dinheiro dos aveirenses e com a alienação do património".



"O que negou fazer e agora está, com grande desfaçatez a fazê-lo, mas ainda bem", sublinham os socialistas numa nota partilhada pelas redes sociais.



De resto, o PS não se mostra surpreendido e recorda que o PAM pode ser revisto por iniciativa do Fundo de Apoio Municipal (FAM) ou do município.



A revisão apenas pode ocorrer dois anos após a sua celebração ou, excecionalmente, caso se registem desvios positivos ou negativos que alterem de forma relevante as condições do seu cumprimento.



Na nota, o PS remete para ocasião posterior um comentário às acusações feitas por Ribau Esteves, que imputa aos socialistas a partidarização do debate em torno do projeto de requalificação do jardim do Rossio, ao ceder um outdoor ao movimento cívico ´Juntos pelo Rossio´.



"De resto, quanto a outras notícias que visam o PS, a seu tempo tomaremos posição séria sobre umas ´construções na areia´ de quem está a enterrar-se em areias movediças ao querer governar contra os aveirenses", refere a concelhia liderada pelo vereador Manuel Oliveira de Sousa. Notícias Relaccionadas 03 jul 2018, 16:33 Ribau Esteves "seguro" da redução do IMI para 0,4% em 2019 04 jul 2018, 16:41 Ribau denuncia "promiscuidade política" na contestação a intervenção no Rossio Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)