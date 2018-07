BE alerta para consequências negativas da exploração de caulinos na Mealhada 05 jul 2018, 17:10 O Bloco de Esquerda Distrital anunciou esta tarde que apresentou na Assembleia da República uma "proposta para travar exploração de caulinos na Mealhada".



Segundo informam os bloquistas, está em curso um pedido de uma empresa para a exploração de caulino na área de "Barregão", que abrange as freguesias de Sepins e Bolho (Cantanhede) e Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes (Mealhada).



"Face à proximidade de povoações e aos efeitos nefastos para a saúde pública, paisagem e ecossistema, o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta na Assembleia da República para que sejam suspensos imediatamente os procedimentos para a concessão da exploração de caulino nesta zona", lê-se num comunicado.



A exploração, segundo o BE, abrangeria uma área de 2,721 km2 e acarreta a perda definitiva de solos de boa qualidade e da paisagem.



"A extração de caulinos a céu aberto tem ainda um grande impacto na qualidade e disponibilidade de recursos hídricos, na superfície e no subsolo. A emissão de poeiras e de outros poluentes por parte desta atividade prejudica a saúde pública, podendo provocar ou agravar doenças respiratórias e outras. A emissão de ruídos e de trânsito de pesados diminui também a qualidade de vida dos moradores das povoações vizinhas", alertam os bloquistas que se mostram preocupados "com os efeitos da atividade nas populações vizinhas, na sua saúde e qualidade de vida, assim como com a perda de rentabilidade das atividades agrícolas e florestais vizinhas."

