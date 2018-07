GNR deteve suspeito de recetação de artigos provenientes de burlas em Ovar 05 jul 2018, 14:41 O Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Ovar, deteve, ontem, um indivíduo de 30 anos por recetação de produtos provenientes de burlas naquele concelho. "No âmbito de uma investigação, apurou-se que burlões selecionavam pessoas mais vulneráveis, convencendo-as a fazerem cartões de créditos, tendo como contrapartida o pagamento em dinheiro de valores bastante baixos", refere um comunicado da Guarda. "Os cartões", explica GNR, "eram depois utilizados pelos burlões na aquisição de equipamentos eletrónicos e de telecomunicações, que posteriormente eram entregues ao suspeito de recetação que os vendia online, a um valor inferior ao praticado no mercado". A Guarda fez uma uma busca domiciliária no concelho da Maia, tendo apreendido diverso material na posse do suspeito. Da lista dilvulgada constam 37 telemóveis, três consolas de jogos, um smartwatch, 2 mil euros em numerário, assim como vários documentos relacionados com as burlas, 84 doses de haxixe, uma balança de precisão, uma navalha utilizada no corte de produto estupefaciente e uma arma de alarme. Para além do detido, que foi presente ao Tribunal Judicial da Maia, nesta investigação foi ainda constituído arguido um homem de 50 anos. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

