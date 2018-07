A Escola Secundária José Estevão, de Aveiro, apurou-se para a fase final do ´Torneio Interescolar de League of Legends´ (LOL), um torneio de ´E-Sports´.



A equipa aveirense ultrapassou, com sucesso, dois ´qualificadores´ que reuniram mais de 100 escolas das zonas Centro e Norte do País.



Trata-se da segunda vez que a Escola Secundária José Estevão participa na competição conhecida também como ´ISMAI LEGENDS´.



A equipa é formada pelos alunos André Bastos, Ângelo Santos, João Ferreira, Diogo Pinto e Luís Gonçalves.



O ´ISMAI LEGENDS´ decorrerá no Instituto Universitário da Maia (ISMAI) nos dias 7 e 8 de julho, com entrada gratuita.



Segue-se os quartos-final rumo à final do ´Torneio de League of Legends´ que contará com as sete melhores escolas secundárias.



Segundo o coordenador do evento, Luís Gonçalves Seco, o ´ISMAI LEGENDS´ assume-se como "um festival" que possibilita aos jovens competirem "num concurso com produção profissional e live stream, incentivando o convívio entre jogadores amadores e profissionais, bem como interação direta com convidados famosos e digital influencers."



No último ano, quase cinco mil jovens aderiram a esta iniciativa. A edição de 2018 incluir as finais ´MasterCup Portugal de CS:GO´, com transmissão da RTP Arena, os Campeonatos Nacionais de Overwatch e de HearthStone, um Torneio de Dragon Ball Z Fighters e o Clássico Warcraft III.



"Ao garantir a presença de youtubers como Sea, D4rkframe, Pi, Dant e Bia, o evento atrai cada vez mais jovens, desde alunos do ensino profissional ao secundário, do politécnico ao universitário", refere a organização.



O programa inclui ainda workshops e masterclasses dirigidas pela plataforma ´Portuguese Women in Tech´, relacionadas com o empreendedorismo tecnológico, que são "dinamizadas por mulheres portuguesas que marcam a diferença da indústria 4.0."



O ´ISMAI LEGENDS´ promove também a criação e desenvolvimento de videojogos e plataformas de entretenimento digital, através da Game-a-Thon, um desafio de 48 horas de programação non-stop, dando visibilidade aos seus participantes e inscritos com a presença de pequenas e grandes empresas de desenvolvimento de jogos e tecnologia.