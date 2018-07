Se há locais onde se justifica a continuidade dos serviços bancários prestados pela CGD, AVANCA é, sem dúvida, inquestionável.



José Teixeira Valente *



Exmo. Senhor,



A SEMA – Associação Empresarial, Instituição de Utilidade Pública, com sede em Estarreja, ao tomar conhecimento da intenção de que a Caixa Geral de Depósitos a cuja Comissão Executiva V. Exª. preside, em encerrar o seu Balcão situado na Vila de AVANCA, concelho de Estarreja e, como defensora e representante dos interesses do tecido empresarial daquela região, cuja expressão e relevância são muito evidentes e significativos, além dos serviços que tem prestado e decerto continuará a prestar a toda uma população muito dinâmica e ciosa dos seus valores e da sua terra, não podemos deixar de expressar a nossa frontal e firme oposição a esta vossa intensão.



Pese embora as manifestações de repúdio que outras entidades locais legitimamente estão ou irão assumir, a força económica que AVANCA representa e dinamiza, tanto do domínio do comércio, dos serviços e da indústria e das mais diversas atividades económicas, que a SEMA – Associação Empresarial representa e apoia dedicadamente, não pode ser prejudicada e afetada por uma decisão cuja fundamentação, para o caso em apreço, não encontra qualquer razoabilidade e bom senso.



Em nome e em representação legítima de todo um tecido económico-empresarial extremamente dinâmico da vila de AVANCA, a SEMA apela ao bom senso e espírito de equilíbrio de V. Exª. e da equipa que dirige, na convicção de que o Balcão de AVANCA da CGD deve continuar aberto e, quiçá, ser ainda mais motivado a prestar melhores serviços.



A população de AVANCA merece e justifica a reversão da intenção de encerrar o seu Balcão.



Certos do discernimento e sentido de justiça da equipa que V. Exª. dirige, apresentamos os melhores cumprimentos,



* Presidente da Direção da SEMA - Associação Empresarial dos Concelhos de Sever do Vouga, Estarreja, Murtosa e Albergaria-a-Velha