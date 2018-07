Teatro Aveirense: Näque, com José Pedro Gomes e José Raposo 05 jul 2018, 11:37 "Näque" é um texto original do dramaturgo espanhol José Sanchis Sinisterra, estreado em 1980, no Festival de Teatro de Sitges onde recebeu o prémio Artur Carbonell.



Sexta, 6 de Julho (21:30)



Escrita no primeiro ano da década de 80 do século passado e tendo como inspiração o Nãque - uma companhia teatral itinerante do século XVII composta somente por dois atores – o texto reinventa-se em 2018 à luz de um novo século e mostra-se tão intemporal como na altura em que foi levado a cena pela primeira vez.



Mais informações http://www.teatroaveirense.pt/evento_detalhe.asp?id=2135



Assine o serviço de alerta de eventos culturais e de lazer Follow Aveiro



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list para receber a agenda aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1 Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)