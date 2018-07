Sever do Vouga: Museu Municipal recebeu visitante 5.000 05 jul 2018, 11:26 O Museu Municipal de Sever do Vouga recebeu o visitante número 5.000 durante a Feira Nacional do Mirtilo, informou a edilidade local.



O momento foi assinalado com a entrega de um kit promocional.



"Inaugurado a 18 de maio de 2016, o museu tem vindo a ser reconhecido como um equipamento cultural de excelência na promoção e divulgação do território", refere a Câmara.



No ano passado, foi distinguido com o prémio da Associação Portuguesa de Museologia, na categoria Informação Turística.



No primeiro semestre de 2018, o museu recebeu 1.228 visitas. Durante a Feira Nacional do Mirtilo, o número de visitantes quase triplicou em relação ao ano passado, com 194 pessoas oriundas de 15 concelhos da região Norte e Centro.



"O interesse por parte de grupos de fora do concelho é uma tendência cada vez mais forte. No primeiro semestre de 2018, registou-se a presença de 681 visitantes, um aumento significativo quando comparado com o mesmo período em 2017, em que se registou a visita de 196 pessoas".



O aumento de visitas deve-se, segundo a edilidade, "sobretudo, ao trabalho de promoção e divulgação", como também a parcerias com as agências de viagens e a aposta nas acessibilidades, com a criação de um novo acesso pela varanda e colocação de sinalética.



