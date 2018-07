A categoria de espumantes ‘Baga Bairrada’ celebra três anos; sete é um número mágico, considerado por muitos como o número da perfeição.

Porque esta é a 7.ª edição do evento ‘REFRESH’, a Comissão Vitivinícola da Bairrada quis dar-lhe uma nova dinâmica: mudou data e local. Elegeu assim o primeiro Sábado do mês de Julho, precisamente dia 07, e vai levar o evento para novas paragens, de Coimbra a Aveiro.



Entre brancos, rosés e tintos, os cerca de 100 espumantes da região (certificados como Bairrada e IG Beira Atlântico) são apresentados e dados a provar pelos dezasseis produtores bairradinos: Adega de Cantanhede, António Marinha, Ataíde Semedo, Casa do Canto, Campolargo, Cave Central da Bairrada M&M, Caves Messias, Caves da Montanha, Caves Primavera, Caves São Domingos, Caves São João, Kompassus, Lusovini – Regateiro e Aplauso, Quinta do Ortigão, Rama & Selas e Sidónio Sousa.



Pedro Soares, Presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, entidade promotora do evento, acredita que “é importante irmos percorrendo o território com este tipo de eventos, a fim de incutirmos em cada vez mais pessoas o espírito “Bairrada” (ler artigo completo no suplemento online Destino Aveiro).