Em 2018 Valeta não só a capital de Malta, mas também Capital Europeia da Cultura, circunstância que o Festival Internacional de Cinema AVANCA aproveita para exibir na sua 22º edição um dos mais emblemáticos projetos audiovisuais produzidos sobre a atualidade daquele país.



"Numa altura em que várias cidades portuguesas procuram ser, em 2027, a quarta cidade portuguesa a acolher este projeto comunitário de Capitais Europeias da Cultura, estes filmes que dinamizam uma reflexão sobre politica e sociedade no espaço do audiovisual criativo, parecem ter mais pertinência", refere o Cine Clube de Avanca em nota de imprensa.



Angelica Muller, cineasta e programadora do Valletta Film Festival, estará no AVANCA a apresentar os filmes e o projeto que esteve na base dos mesmos. A antologia, produzido pela Film Grain Foundation em colaboração com o Conselho de Artes de Malta e a presidência da MAlta EU reflecte os valores de uma identidade europeia e foi estreada no festival que marca a vida da cultura cinematográfica de Malta, o Valletta Film Festival.



Os filmes estarão em exibição durante o AVANCA 2018, entre 25 e 29 do corrente mês de julho, numa organização do Cine Clube de Avanca e do Município de Estarreja, com o apoio do ICA / Ministério da Cultura, IPDJ, Junta e Paróquia de Avanca, Agrupamento de Escolas de Estarreja e diversas entidades locais e internacionais.