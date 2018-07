CERCIAZ contemplada com viatura para cidadãos inadaptados em campanha da Fundação Montepio 04 jul 2018, 19:16 A CERCIAZ, Centro de Recuperação de Crianças Deficientes e Inadaptadas de Oliveira de Azeméis, foi uma das 21 instituições que receberam hoje uma viatura especialmente adaptada às suas necessidades, no âmbito da 11ª edição da Frota Solidária da Fundação Montepio.



A cerimónia de entrega da frota, que reuniu instituições de solidariedade social de Portugal Continental e Ilhas, decorreu em Lisboa, junto ao Padrão dos Descobrimentos, e contou com a presença do Presidente da Fundação Montepio e do Grupo Montepio, António Tomás Correia.



Em 2017, a Fundação Montepio recebeu, através do Ministério das Finanças, 229.035,41 resultantes de valores atribuídos, no ano 2015, no âmbito da Lei da Liberdade Religiosa (Consignação Fiscal).



"O montante, entregue pelos contribuintes ao cuidado e gestão da Fundação Montepio, foi assim devolvido à sociedade civil, através da aquisição de veículos automóveis especiais e adaptados que, constituindo a “Frota Solidária”, apoiarão a atividade de 21 instituições particulares de solidariedade social", refere um comunicado. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)