O PCP de Ílhavo exige obras urgentes de reparação no telhado da Escola José Ferreira Pinto Basto (básica), que permanecem por executar há vários meses.



"Em Janeiro de 2018, devido a questões climatéricas soltaram-se algumas telhas do telhado da Escola José Ferreira Pinto Basto. Na altura a Câmara Municipal responsabilizou-se em vedar provisoriamente a área exposta até ser feita a reparação do telhado. Passados sete meses nada foi feito, continua tudo por resolver, entrando água e danificando tudo em seu redor", lê-se num comunicado.



O PCP entende chamar novamente a atenção para "esta situação insustentável que compromete o bom funcionamento, a higiene e até a segurança de toda a comunidade escolar", questionado se a paragem prolongada do ano lectivo não será "uma boa oportunidade para resolver de vez esta situação".



"O PCP está solidário com os estudantes, pais, funcionários e professores, no seu justo descontentamento, exigindo medidas de urgência para a resolução destes problemas. É preciso que a Câmara olhe para este problema com outros olhos, que imponha a aceleração das obras e as fiscalize devidamente", refere o comunicado.