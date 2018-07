PSD lamenta má imagem dada pelo abandono da casa do ´Águeda Concept´ 04 jul 2018, 16:33 A casa ´Águeda Concept´ mantém-se "abandonada" junto ao recinto AgitÁgueda, denuncia o PSD local.



"A casa modelo construída para a apresentação do projeto ´Águeda Concept´, na 14.ª edição da TEKTÓNICA, a maior feira nacional do setor da construção e obras públicas, permanece ao abandono nas imediações do mercado municipal", refere um comunicado da concelhia.



Segundo os sociais democratas, o projeto foi apadrinhado pela Câmara Municipal de Águeda e reuniu mais de 34 empresas com o objetivo potenciar a inovação e a exportação para mercados internacionais.



"O apoio da Câmara Municipal pretendia transformar Águeda na primeira ´Smart City´ portuguesa, contudo, mais de cinco anos volvidos, a moderna estrutura que marcou o início do projeto encontra-se ao abandono e alvo de sucessivos atos de vandalismo".



O PSD Águeda "lamenta que tenha chegado mais um ´AgitÁgueda´, um dos eventos que mais gente traz à cidade, sem que tenha sido encontrado um propósito para a casa que deveria ser montra do que melhor se produz na indústria da nossa região."



"Infelizmente, o conceito de ´Smart City´ abraçado pelo atual presidente da Câmara passa por investir 55 mil euros por ano em 20 bicicletas ´a pilhas´, algo que não nos parece nada smart", critica o PSD aguendense.

