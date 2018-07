Esta partidarização que denunciamos e lamentamos, demonstra bem o que não deve ser a dependência dos Movimentos de Cidadãos, de Partidos Políticos, e o que não deve ser a sua instrumentalização pelos Partidos Políticos.

Acontecimentos recentes do processo de participação pública sobre o projeto de requalificação do Rossio, levam a Câmara Municipal de Aveiro a denunciar publicamente uma situação que considera grave, em termos políticos e éticos, e que tem de ser do conhecimento dos Cidadãos.



Temos vindo a assistir com uma intensidade crescente em termos de evidência, à instrumentalização partidária do processo de participação pública no debate sobre a Ideia Base escolhida para a elaboração do projeto de Qualificação do Rossio.

Vários dos episódios ocorridos nas duas reuniões da Assembleia Municipal onde o tema foi debatido (a 22 e 28 de junho 2018), demonstram essa circunstância, embora com práticas políticas demagógicas e oportunistas de alguns.



O Partido Socialista é o expoente máximo dessa circunstância. Os seus três Vereadores votaram a favor da Ideia Base que foi aprovada por unanimidade pelo Executivo Municipal.

Os Lideres de Bancada na Assembleia Municipal declararam que o PS é contra a Ideia Base, em especial por causa da hipótese do estacionamento automóvel subterrâneo, havendo no entanto uma opinião divergente na bancada do PS, aliás publicada na íntegra no Diário de Aveiro, de 29 de junho.



Estando em curso um conjunto de diligências para se aprofundar o debate sobre este processo, nomeadamente entre o denominado “Agrupamento A4” e a Câmara Municipal de Aveiro, foi com surpresa que verificámos que no passado fim-de-semana, o Movimento de Cidadãos “Juntos pelo Rossio” (que integra o A4) assumiu a sua falta de independência e a sua ação promíscua com o Partido Socialista, colocando um elemento publicitário da sua campanha contra a Ideia Base para a Qualificação do Rossio, numa estrutura de “outdoor” do Partido Socialista instalada na Rotunda da Salineira, no acesso à A25.



Esta partidarização que denunciamos e lamentamos, demonstra bem o que não deve ser a dependência dos Movimentos de Cidadãos, de Partidos Políticos, e o que não deve ser a sua instrumentalização pelos Partidos Políticos, neste caso da Oposição à Câmara Municipal de Aveiro.



Reiteramos o empenho da Câmara Municipal de Aveiro na elaboração de um bom estudo prévio e de um bom projeto de execução da Qualificação do Rossio, com a devida e cuidada racionalidade e consistência técnica, enriquecido pela audição dos Cidadãos que vamos fazendo a cada dia, mesmo com a diversidade de quem é contra e de quem é a favor da Ideia Base escolhida, numa atitude determinada, de proximidade e de seriedade, sem utilizar mecanismos de promiscuidade ou de condicionamento seja de quem for, denunciando com repúdio por esses atos daqueles que os estão a utilizar.



* Presidente da Câmara Municipal de Aveiro.