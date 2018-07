A Câmara de Estarreja colocou em discussão pública uma proposta de alteração regulamentar do Plano Diretor Municipal (PDM) que "cria condições para a dinamização económica".



A atualização enquandra-se no Regime Extraordinário de Regularização das Atividades Económicas (RERAE).



"Constituem objetivos desta alteração, o reforço do dinamismo local, a criação de emprego, a melhoria do desempenho ambiental, e ainda, a concretização de novos e inovadores projetos de investimento", refere a edilidade.



Uma procedimento que permite "estabelecer condições legais e regulamentares para a regularização dos estabelecimentos industriais e/ou explorações pecuárias enquadradas no RERAE, que se encontram em incompatibilidade com este instrumento de gestão territorial e que mereceram deliberações fundamentadas de reconhecimento de interesse público da Assembleia Municipal de Estarreja, sob proposta da Câmara Municipal".



O período de discussão pública é de 15 dias úteis, com início cinco dias após a publicação do aiso de abertura do período de discussão pública no Diário da República.