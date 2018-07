O Turismo Centro de Portugal e o Ginásio Clube Figueirense apresentaram a edição deste ano do Portugal Rowing Tour, que decorrerá em plena Ria de Aveiro.



O Portugal Rowing Tour é um evento anual de remo de lazer, organizado desde 2008 pelo Ginásio Clube Figueirense e que atrai a Portugal remadores de várias nacionalidades. Este ano, o Clube dos Galitos, de Aveiro, é co-organizador. Durante a sua estadia, em unidades hoteleiras da região, os participantes, amigos e familiares aliam a prática do remo com o convívio e a descoberta do património natural, cultural e gastronómico da região onde os circuitos acontecem.



O circuito de 2018 acontece de 9 a 12 de agosto e é constituída por quatro etapas. No total, os participantes remarão 58 quilómetros, entre Ílhavo, Costa Nova, Aveiro, Torreira, Ovar e Furadouro. As inscrições para o evento já estão encerradas, uma vez que foi atingido o limite de 60 participantes – à semelhança, aliás, do que tem sucedido todos os anos. Os remadores são oriundos de Portugal, França, Holanda, Bélgica, Irlanda e Inglaterra.



Enquanto os participantes estiverem a remar, os acompanhantes terão a oportunidade de conhecer a região da Ria de Aveiro de outra forma, estando programadas visitas ao Museu da Vista Alegre, ao Museu Marítimo de Ílhavo, à cidade de Aveiro, às salinas e a uma fábrica de ovos moles.



Joaquim de Sousa, da organização, salientou o potencial do turismo náutico enquanto produto. “Há um potencial de dois milhões de participantes de remo de lazer na Europa. Este ano, França tem 54 circuitos como este”, disse. “Esta é uma modalidade muito difundida nos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. É um produto turístico que pode ter muito êxito em Portugal”, reiterou.



Mais informações portugalrowingtour.blogspot.com/



