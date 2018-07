O município de Albergaria-a-Velha anunciou hoje que vai implementar, no próximo ano letivo, o ´Kids Media Lab´, um

projeto na área da Robótica que visa ensinar as crianças do pré-escolar os fundamentos básicos da programação e do pensamento computacional.



Para melhor preparar as Educadoras de Infância para o novo desafio, a autarquia organiza no dia 11 de julho, pelas

10:00, a ação de formação Kids Media Lab: Tecnologias e Aprendizagens de Programação.



A iniciativa, inserida no ciclo Encontros com (A) EDUCAÇÃO tem lugar na Biblioteca Municipal e é de participação gratuita.



"A ação de formação visa proporcionar às Educadoras de Infância a aquisição de competências para melhor integrarem as tecnologias e abordarem a aprendizagem de programação nas atividades do jardim-de-infância, em todas as áreas de conteúdos previstas nas orientações curriculares", refere um comunicado.



Totalizando 25 horas em regime de b-learning (sessões presencias e à distância), a ação vai abordar algumas das ferramentas da Web 2.0 para a construção e dinamização de espaços em linha, a partilha e edição colaborativa de documentos, a edição de vídeo e a aprendizagem básica da aplicação Scratch Junior (ScratchJr), uma linguagem de programação de iniciação que permite que crianças criem as suas próprias estórias e jogos interativos.



Com a formação, as Educadoras vão poder experimentar, refletir e expandir as suas práticas educativas com as tecnologias.

No entanto, a Câmara Municipal "ressalva que não se pretende criar programadores, mas preparar as crianças para a sua vida futura, tendo em conta que as tecnologias assumem um papel cada vez mais importante."