Bloco de Esquerda questiona Governo sobre barreiras de proteção na mariginal Torreira -São Jacinto 04 jul 2018, 10:50 O Bloco de Esquerda distrital exige "medidas urgentes de proteção rodoviária" do troço da estrada nacional 327 entre São Jacinto (Aveiro) e a Torreira (Murtosa), que "tem registado sinistralidade com uma elevada mortalidade." "Desde 2015, sete pessoas perderam ali a vida em seis acidentes. Nesta zona a estrada confina com a ria de Aveiro sem qualquer proteção", alerta um comunicado. A Infraestruturas de Portugal anunciou a ajudicação da empreitada a ser concluída no início de agosto. O Bloco de Esquerda informa que questionou se o Governo está em condições de garantir que a instalação de barreiras de proteção rodoviária fica concluída no prazo previsto. "Quer ainda conhecer o tipo de barreiras e que as mesmas respeitem a sensibilidade ambiental e paisagística da zona", bem como "conhecer se estão previstas outras medidas que aumentem a segurança do troço em questão." A estrada, lembra o BE, "é essencial para os habitantes desta zona para as suas deslocações diárias, para as deslocações laborais e ainda para o abastecimento desta zona. É ainda importante para a economia da zona face à sua relevância em termos de atividade turística e balnear. É ainda a via alternativa ao ferry para que a população de São Jacinto possa aceder à sede de concelho." "A elevada mortalidade neste pequeno troço mostra que é urgente a instalação de barreiras de segurança, que apenas pecam por tardias. É essencial que medidas que assegurem a segurança rodoviária sejam aplicadas no imediato. Atendendo à proteção ambiental da ria de Aveiro é ainda importante que tais medidas sejam compatíveis com esse estatuto e com a proteção da paisagem", refere ainda o comunicado bloquista. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

