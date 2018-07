Certame de artesanato e ´mercado da terra´ em Ílhavo 03 jul 2018, 22:39 O Certame Representativo de Ideias e Artesanato de Ílhavo (CRIAI) e o Mercado da Terra estarão de volta ao mercado de Ílhavo no próximo dia 7 de julho, entre as 08h00 e as 13h00. Durante toda a manhã os habituais vendedores do Mercado estarão acompanhados pelos artesãos do CRIAI e pelos produtores do Mercado da Terra. Os amantes de produtos biológicos e de artesanato poderão visitar-nos de forma gratuita, no decorrer do certame. Os artesãos e produtores interessados em participar poderão enviar um email para info@freguesiassalvador.pt. O certame não se irá realizar no mês e agosto, sendo a próxima sessão só em setembro. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)