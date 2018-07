"Juntos pela Floresta, Todos contra o Fogo no Município de Estarreja - 2018" 03 jul 2018, 22:33 Dias 16 de julho. A 12ª edição do projeto “Juntos pela floresta, todos contra o fogo no município de Estarreja" arranca no próximo dia 16 de julho, segunda-feira, com a Sessão de Abertura, às 10h00, na Biblioteca Municipal. Os interessados em participar devem inscrever-se até dia 11 de julho no GAME – Gabinete de Atendimento ao Munícipe de Estarreja (mais informação). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

