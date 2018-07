Navio de 190 metros estabeleceu novo recorde no Porto de Aveiro 03 jul 2018, 22:22 O Porto de Aveiro bateu mais um recorde, desta vez de cumprimento de navio.



Um cargueiro de 190 metros deu entrada esta terça-feira para descarregar 27 mil toneladas de cereais.



O Three Rivers tornou-se "o maior navio de sempre a escalar no Porto de Aveiro".



O transporte agenciado pela Navex - Empresa Portuguesa de Navegação teve como operador portuário responsável pela movimentação da carga a Aveiport-Sociedade Operadora Portuária de Aveiro.



Entretanto, a Administração do Porto de Aveiro (APA) acaba de adjudicar a elaboração do projeto de um novo cais de acostagem de navios.



Com um custo de quase 59.800 euros tem como prazo de execução 70 dias. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)