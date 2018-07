O programa da terceira edição do Festival dos Canais, uma iniciativa municipal, de 11 a 15 de julho, inclui duas centenas de espectáculos, incluindo estreias, na sua totalidade gratuitos, entre teatro de rua, concertos, instalações artísticas e outros eventos, performativos e não só.



São esperados cerca de 350 artistas de 13 países, com a particularidade de usarem como palco, em grande medida, espaços públicos na envolvente de canais citadinos, ou mesmo nos próprios, incluindo algumas pontes.



Nos concertos, as figuras de cartaz são Salvador Sobral (dia 11), The Legendary Tigerman com a Banda Sinfónica de Aveiro Banda Amizade (dia 12), António Zambujo (dia 13), Carolina Deslandes (dia 14) e Miguel Araújo (dia 15).



O investimento, segundo anúncio feito esta quarta-feira pelo presidente da Câmara aveirense, aumentou 85 mil euros, para 485 mil euros, contando com um patrocínio de 55 mil euros do Turismo Centro Portugal.



Ribau Esteves sublinhou a importância do Festival dos Canais "cada vez mais integrado e contributivo" do Plano Estratégico da Cultura, em fase inicial de elaboração, e "especialmente" da candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura de 2027.



"O crescimento forte" da edição de 2018 é assumido como "um esforço de valorização da cultura e internacionalização" de Aveiro para colocar o Festival dos Canais entre "os melhores eventos" do género do País e da Europa. O edil adiantou que a cidade tem hoje "a terceira maior oferta cultural" do País.



Segundo José Pina, coordenador geral, os espectáculos diários (70 horas ao todo), de diversas conceções e artes de rua, irão decorrer em 16 locais, ampliados este ano pela inclusão da Praça Marquêm do Pombal, entre outros.



A "diferenciação" do Festival dos Canais, segundo explicou, passa por resultar de uma aposta "mais focada na criação e nos projetos culturais" com "conteúdos contemporâneos relevantes para a afirmação de Aveiro e do seu espaço público".



Destaques



- Fanfarra em colaboração com músicos locais, liderada por Maria Mónica e Pedro Cardoso (Peixe);

- Estreia nacional de “Dundu” (Alemanha), uma marioneta iluminada de grandes proporções;

- Espetáculo de teatro de rua “Um novo começo”, pela companhia francesa “Plasticiens Volants”. um conto visual que traça as andanças de um povo viajante, mostrando como sobreviver ao frenesi de um mundo hiperativo e às catástrofes que se seguirão. Aquela companhia terá ainda no Festival uma instalação-percurso alusiva ao tema do mar, recorrendo a esculturas flutuantes de grandes dimensões;

- Ópera cooperativa a ser interpretada pela La Cantatrice, através de uma escultura de grandes proporções, fruto do trabalho desenvolvido na edição de 2017 com o Coral São Pedro de Aradas, Coral de Vera Cruz, Coral Polifónico de Aveiro, Coro do Conservatório de Música de Aveiro e dos artistas Hugo Branco, Foque, e Uhxalá;

- Teatro de rua com Su-Seso Taladro, um espetáculo de origem cipriota premiado que parte do tráfego urbano para uma intervenção requintada de improvisação e provocação;

- Teatro de rua com Malaxe, uma performance de grande impacto visual que tece uma espécie de estendal comunitário;

- Performance “The Tower”, em que um palhaço solitário (Adam Read, do Cirque du Soleil) procura fugir a um destino e constrói uma nova realidade.

Pensado para todas as idades, o Festival dos Canais apresenta, no entanto, muitas ações direcionadas para o público infantil e familiar;

- Sala de Estar, instalada na Praça da República com animação diária, e uma Funky Beach, um espaço relaxado e tropical, com palmeiras, espreguiçadeiras e coktails variados, que contará com música variada assinada por diferentes Dj’s.

Mais informações em https://www.facebook.com/festivaldoscanais/