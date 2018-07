Sever do Vouga: Turismo Fundos apresentou propostas para dinamizar turismo local 03 jul 2018, 17:54 Sever do Vouga acolheu uma sessão de divulgação do Programa de Investimento em Territórios de Baixa Densidade.



A apresentação esteve a cargo da Turismo Fundos, em colaboração com a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal e município local.



O programa ajuda as empresas a reunirem "condições financeiras adequadas para estimular o aparecimento de projetos de investimento na área do turismo e contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade das economias locais e regionais dos territórios de baixa densidade", estando disponível nacional uma dotação de 25 milhões de euros.



O vice-presidente da Câmara de Sever do Vouga, Almeida e Costa, referiu-se à "crescente dinâmica do alojamento local no concelho, que conta também com uma boa oferta de turismo rural", esperando que os proprietários e investidores severenses possam usufruir das mais-valias deste programa.



Com um processo de decisão mais ágil, o Programa de Investimento em Território de Baixa Densidade é uma oportunidade para dar vida e dinamizar projetos na área do Turismo.



A Turismo Fundos compra o imóvel (terreno ou edificação) ao proprietário que passa a arrendatário, sendo-lhe permitido exercer o direito de compra. O valor da compra deve ser utilizado para investir no imóvel para realizar investimentos no

âmbito da dinamização turística.



Apesar da calendarização para a entrega de candidaturas apontar para o dia 31 de julho, a Turismo Fundos garantiu que o prazo será prorrogado e/ou será lançada uma segunda fase do programa.



Os critérios de seleção incidem no contributo para a diminuição das assimetrias regionais e valorização do desenvolvimento sustentável do território, sendo a criação de emprego um ponto a destacar.



Contribuem ainda para uma avaliação positiva o caracter inovador do projeto, relativamente à diferenciação quando comparado a outros existentes na região, assim como a capacidade de disponibilizar serviços que gerem riquezas e diminuição da sazonalidade.

