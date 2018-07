O presidente da Câmara de Aveiro confirmou, esta terça-feira, que o IMI irá voltar a baixar, no próximo ano, para 0,4%, no âmbito da revisão do Plano de Ajustamento Municipal (PAM),



A proposta fará parte do pacote fiscal a incluir no orçamento municipal para 2019.



O IMI no concelho de Aveiro fixado para 2018 foi de 0,45 %, a taxa mais baixa permitida a autarquias sujeitas a PAM, como é caso.



"A proposta de revisão do PAM, e seguramente a decisão, permitirá implementar o nosso compromisso para com os concidadãos; queremos fazê-lo já porque é agora que a Câmara tem condição e queremos que essa circunstância se viva o máximo do tempo do mandato autárquico que estamos a gerir", referiu Ribau Esteves.



Este ano, a baixa de 0,5 para 0,45 levou à perda de dois milhões de euros de receita. "A boa gestão que estamos a fazer dá-nos condições para voltar a baixar o IMI em 2019, o que quer dizer uma perda adicional de mais dois milhões de euros", explicou.



O autarca adiantou ainda que "a execução formal" do PAM terminou no passado sábado, após seis trimestres, deixando uma nota de "elevada satisfação por os objetivos estarem globalmente cumpridos", nomeadamente "a tratar administrativamente os processos mais dificéis", dando como "o mais difícil" o chamado processo da Família Ramos, a quem a autarquia devia o pagamento de terrenos utilizados para a construção do recinto municipal de feiras.



"Foi mais uma tarefa de arrumação da muito desarrumada Câmara Municipal que herdámos em outubro de 2013", disse o edil referindo-se a "obrigações assumidas mas que nunca foram cumpridas", o que sucedeu agora com utilização de verbas do plano de saneamento financeiro.



A Câmara já recebeu 92% do montante do empréstimo de assistência financeira, que foi de 85,5 milhões de euros. Estão pagos 81% desse valor. "Prosseguiremos nos próximos meses para fechar tudo o que falta nas componentes administrativa e financeira", adiantou o presidente, colocando como objetivo nos próximos três meses resolver o pagamento das dívidas das empresas municipais e da Aveiro Polis Sociedade, neste caso, acusou Ribau Esteves, "por inércia do Ministério das Finanças que não fala, não faz nem deixa fazer".



"Nunca voltaremos ao desvario financeiro"

Até ao final do ano, o executivo espera ver retiradas das contas da Câmara "as reservas corretas e sensatas" feitas pelo revisor oficial que "são resquícios importantes da má gestão em que a Câmara esteve envolvida nos 20 anos anteriores à nossa gestão", garantiu Ribau Esteves, acreditando que logo em 2019 a Câmara vai entrar numa fase nova, "em que reconstruímos o que outros destruíram, facultamos uma relação mais tranquila com os nossos cidadãos, em que não se deve nada a ninguém, paga no devido tempo".



Deixará, assim, de ser "a Câmara que assumia compromissos sem cumprir, destruiu e levou à pré-falência o município", passando a desonerar os cidadãos "que foram obrigados pela lei do país e circunstâncias a que a Câmara foi levada a ter ónus, nomeadamente de ordem fiscal".



"Agora estamos em condições de iniciar esse alívio, numa situação normal, competente e capaz financeiramente, com a certeza absoluta que os devaneios do passado não voltarão enquanto estiveremos à frente da Câmara. Vamos continuar a crescer em investimento, em cultura e qualidade e quantidade dos serviços. Nunca voltaremos ao desvario financeiro, a desonrar compromissos, como está a ser claro", garantiu.