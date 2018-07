Assembleia Municipal de Sever do Vouga recomenda à Câmara instalação de praia fluvial em Couto de Esteves 03 jul 2018, 12:45 O bancada do CDS na Assembleia Municipal de Sever do Vouga fez aprovar, por unanimidade, na sessão do passado dia 29 de junho, uma moção para a construção de uma praia fluvial em Couto de Esteves "de forma a aproveitar os recursos da barragem" da Ermida / Ribeiradio.



A deliberação recomenda à Câmara Municipal "ue conclua com a máxima rapidez, os estudos/projetos e elaboração de caderno de encargos, de modo a que se possa avançar o mais rápido possível, o lançamento da empreitada, para que a obra seja concluída no mais curto espaço de tempo".



O CDS lembra na introdução que "nada foi feito" pelo município para a construção da praia fluvial da barragem de Ermida/Ribeiradio, na freguesia de Couto Esteves.



A praia fluvial "é uma ambição, da população da freguesia de Couto Esteves e também de todo o Sever do Vouga que deseja poder usufruir desse espaço."



O CDS considera também que é da "maior importância" para a dinamização do turismo e da economia em Sever do Vouga, "permitindo a criação de emprego e de mais riqueza no nosso concelho."



O projeto é, de resto, um compromisso, eleitoral de vários partidos. Por essa razão "urge dar resposta no mais breve espaço de tempo, de modo a não frustrar as espectativas que foram criadas à população".

