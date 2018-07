A Comissão de Festas de La Salete deu a conhecer, em conferência de imprensa, o programa dos festejos deste ano que decorrem entre cinco e 13 de agosto no parque da cidade.



Mantendo o formato de anos anteriores, o cartaz apresentado reflete a dimensão das festividades como uma das maiores manifestações religiosas e populares da região.



O programa deste ano inclui um conjunto de espetáculos com o destaque musical a recair no cantor Leandro que animará a noite do dia 10 e para a Bandalusa, no dia sete. O formato da animação mantém-se com a tradicional noite de fados, no dia 9, um festival de folclore, no dia 11 e a atuação das bandas de música de Fajões e Loureiro, no dia seguinte.



Os jovens vão ter uma noite dedicada a eles, a cargo de três DJ’s, a partir da meia-noite do dia 11. Os restantes dias são preenchidos com as atuações musicais do Grupo Irmãos Leais, banda RJB, Lorenzo e banda Oriente.



Mais informações https://www.cm-oaz.pt/noticias.6/concelho.14/.a6048.html



Assine o serviço de alerta de eventos culturais e de lazer Follow Aveiro



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list para receber a agenda aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1