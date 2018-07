Mais acidentes rodoviários, mas com menos mortos nas estradas / Aveiro entre os distritos com mais sinistros e mortes (RR) 03 jul 2018, 10:37 O distrito com mais acidentes foi o de Lisboa (12.958), seguido do Porto (11.804), Braga (5.504), Aveiro (5.392) e Setúbal (5.042).



Quanto ao número de mortos, Setúbal foi o distrito com mais vítimas mortais (33), seguido de Lisboa (25), Porto (23), Leiria (18), Faro (16) e Aveiro, Braga e Viseu (13).



Os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária dizem respeito aos mortos cujo óbito foi declarado no local do acidente ou a caminho do hospital (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)