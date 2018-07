O Beira-Mar confirmou esta noite, pelas redes sociais, o regresso de Diego Tavares, um defesa central brasileiro de 28 anos que passou pelo clube na derradeira época que precedeu a implosão do futebol profissional (2014-15) e consequente descida aos distritais.



É o quinto reforço para a nova época, que ficará às ordens de Cajó no ´ataque´ à subida ao Campeonato de Portugal.



Diego alinhou anteriormente no Oriental (segunda liga, 2015-2016), tendo sido suspenso da atividade de jogador profissional quando foi constituído arguido no âmbito do processo "Jogo duplo", um caso de alegada viciação de resultados que envolve outros 26 arguidos, entre jogadores (Rui Dolores, ex-Beira-Mar é um dos acusados), dirigentes, agentes de futebol, entre outros (notícia de arquivo).



O julgamento arrancou no campus da justiça, em Lisboa, em fevereiro passado.

O jogador brasileiro, que chegou a estar em prisão domiciliária no início da investigação, ficou suspenso pelo tribunal de competir na primeira e segunda liga, surgindo agora num campeonato amador.



A direção do Beira-Mar continua a dar conta da composição do plantel sob a forma de caderneta onde existem mais quatro ´cromos´ que corresponderão alegadamente a jogadores ainda a assegurar.