A Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e Cultural da Região de Aveiro (ADERAV) dá conta do seu "profundo pesar" pelo falecimento de Adelino Ferreira Laranjeira, conhecido oleiro de Aradas, concelho de Aveiro, "onde exerceu esta ancestral atividade com enorme mestria e alegria."



"Como ele próprio dizia, não nasceu na arte, mas, ainda novo, com cerca de oito anos de idade, foi trabalhar para casa de um mestre oleiro, como rapaz da lavoura. Aos poucos, foi passando do trabalho da lavoura para o do barro, no qual se manteve para toda a vida", refere a nota de imprensa.



A ADERAV considera que mestre Adelino "foi o último oleiro produtor de louça negra de Aradas e mesmo da região."



Um ofício com raízes históricas na região, alicerçada nas disponibilidades naturais da matéria-prima para a arte da olaria (argila).



"Como um amigo referiu no seu elogio fúnebre, o Sr Adelino foi pai de milhares de filhos criados a partir do barro, que, tal como na Bíblia, um sopro divino as fazia viver. As suas mãos moldaram o barro e o fogo do forno lhes deu vida. Ao longo de mais de 80 anos", refere a ADERAV.



Um "grande Homem e grande Mestre Oleiro" cujo desaparecimento físico representa uma perda de "parte da nossa história e do nosso património colectivo."



"A ADERAV associa-se assim, ao pesar pela perda do Mestre Adelino Laranjeira e endereça à família as suas mais sentidas e sinceras condolências", finaliza o comunicado.