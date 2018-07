Assembleia de Freguesia da Gafanha da Encarnação aprova moção do PS pelo apoio à indústria mariscadora local 02 jul 2018, 22:03 A bancada do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia da Gafanha da Encarnação, liderada por Sérgio Magueta, viu aprovada na última reunião de assembleia uma moção, com a abstenção por parte da maioria PSD, que visa a participação activa da Junta de Freguesia junto da indústria mariscadora local. A moção aprovada que visa diversos aspetos em torno da participação ativa da Junta de Freguesia junto da indústria mariscadora local, surge da identificação de potencialidades na Gafanha da Encarnação, onde se produz a melhor ostra do país. O PS assinala que além de excelente qualidade mundialmente reconhecida, exportam-se da Gafanha da Encarnação mais de 400 toneladas por ano (dados de 2015). Atualmente é uma atividade que mantém dezenas de postos de trabalho diretos, em que praticamente a totalidade da produção se destina à exportação. Naquela proposta, a bancada do PS defende que a Junta de Freguesia deve alavancar esta indústria em benefício de toda a região. Apontam-se especificamente três diretrizes práticas à Junta de Freguesia: Promoção de um posto de degustação de marisco junto à frente ria, potencializando a sua promoção e venda in loco; Cooperação com as entidades competentes para uma devida reorganização da frente ria, especificamente no que diz respeito à limpeza e controlo de resíduos nas margens da ria e, por fim, a envolvência ativa da Junta na organização de um “festival da ostra” em parceria com os mariscadores e com a restauração local. O PS considera lamentável que sem qualquer justificação a maioria PSD se tenha abstido. Lamenta-se esta indiferença por parte da maioria PSD pois, afinal, apenas se pretende promover e valorizar os activos da Freguesia, aguardando-se agora que o Executivo da Junta dê consequência prática à deliberação da Assembleia de Freguesia.



