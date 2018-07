O Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários denunciou, hoje, em Aveiro a existência de "uma situação catastrófica" no país, devido a "dezenas de milhar de animais abandonados", para qual terá contributo desinformação gerada pela entrada em vigor da nova lei, em setembro próximo.



Jorge Cid, que falava aquando da assinatura de um protocolo com o município local no âmbito da iniciativa ´cheque veterinário´, não hesitou em classificar como "de grande calamidade o panorama nacional, mais evidente em algumas regiões do que outras".



Segundo disse o Bastonário, o abandono deve-se a vários factores, nomeadamente falta de informação por parte de entidades governamentais. "Lançou-se uma lei e houve interpretações que considero menos apropriadadas, que podem ter motivado um aumento do abandono de animais. As pessoa estavam com medo, não sabiam se estavam a tratar bem ou mal. Deveria ter havido uma grande campanha de informação, sobretudo nas pessoas em meios com mais baixa literacia, a incidir no que é bem estar animal, o que comporta, o que devem fazer para tratar bem e não assustá-las. Houve um défice de timing e sensibilidade para esta problemática", lamentou.



"Não podíamos ficar indiferentes", referiu Jorge Cid ao intervir a propósito da campanha ´cheque veterinário´ que permite o acesso de famílias sem possibilidades financeiras a serviços clínicos para animais de companhia a custos mais baixos, por força de comparticipações municipais.



"Um programa com a generosidade e graciosidade" já de muitas dezenas de clínicas aderentes, mas com novas adesões em marcha. Os médicos veterinários propõe-se, nomeadamente, apoiar "a esterilização maciça de animais", prevenindo futuras ninhadas e, consequentemente, abandonos.



"É preciso uma sensibilização e consciencialização muito grande da população. Sensibilidade e ação. Este protocolo revela que há autarcas sensíveis para esta causa. Se correr bem dentro de uns anos o abandono animal será pontual", concluiu o Bastonário que esteve durante a tarde a celebrar um protocolo idêntico na freguesia de Avanca, concelho de Estarreja.



Segundo a Ordem dos Médicos Veterinários, no ano passado, na região Centro, foram acolhidos nos Centros de Recolha Oficial (CRO) 8.401 animais, dos quais 591 foram esterilizados. Nos primeiros quatro meses deste ano, o número de animais recolhidos ultrapassa os 700 animais (dados da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária).



Dentro de três meses, entra em vigor da Lei nº 27/2016, que veio aprovar as medidas para a criação de uma rede de Centros de Recolha Oficial de Animais e estabelecer a proibição do abate de animais errantes como forma de controlo da população.



O ´cheque veterinário´ do Programa de Apoio de Saúde Preventiva a Animais em Risco que é dinamizado pelos Médicos Veterinários enquadra-se na rede de cuidados primários para animais em risco, com serviços de vacinação, desparasitação, identificação eletrónica e esterilização.

Três clinicas em Aveiro passam a disponibilizar este tipo de apoio, segundo adiantou o presidente da Câmara. Ribau Esteves aproveitou a assinatura do protocolo para apresentar a campanha "Animais de companhia", que inclui várias medidas de apoio, e os projetos de investimento em fase de lançamento, como o pólo do canil intermunicipal e os dois parques caninos.

O Centro de Recolha Oficial (CRO) da Região de Aveiro, com pólos em Aveiro, Ovar e Águeda, deverá ser lançado a concurso público até ao final do ano.

Aveiro irá ficar dotado também de dois parques caninos, um junto ao Centro Cultural de Congressos, na zona ajardinada posterior à ferrovia, e outro no canal de S. Roque. A Câmara está também a apoiar associações na legalização de centros de acolhimento em Taboeira (2) e Cacia (1).

Discurso direto

"Não vai ser possível, se não tivermos sucesso na redução dos animais de companhia abandonados, se não tivermos sucesso na boa gestão, não teremos disponibilidade nos centros de acolhimento ou de recolha. É do somatório destas componentes que vamos ter sucesso. O Governo anda a fazer simpatias com o PAN, que contenta-se com pouco, com os dois milhões de euros que pôs, mas todos sabemos que as verbas são ridículas. O aviso do concurso lançado em junho, só tem metade do valor. Na Região de Aveiro, a estimativa do canil que estamos a fazer custa 2,5 milhões de euros. É preciso que o Governo seja coerente com a opção política que, embora sendo discutível, nós acolhemos e as opções de gestão orçamental. Estamos a falar de verbas ridículas, porque o país está muito pouco capacitado" - Ribau Esteves.