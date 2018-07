Presidente da Câmara de Águeda quer tornar o concelho "um caso sério no âmbito da ferrovia" 02 jul 2018, 13:57 A II edição do Comboio Histórico, que arrancou este fim-de-semana na linha do Vouga, pode ajudar na afirmação da importância ferroviária de Águeda.



Convicação manifestada pelo presidente da Câmara local, Jorge Almeida. "Todos juntos vamos ser capazes de tornar esta linha e este museu, e sobretudo Macinhata do Vouga e Águeda, um caso sério no âmbito da ferrovia", referiu o edil citado numa nota de imprensa camarária distribuída hoje.



O regorço das circulações por parte da CP, passando a incluir o sábado, agrada à autarquia, que acredita na repetição do sucesso da primeira edição das viagens turísticas entre Aveiro, Sernarda e Águeda.



"O ano passado tivemos 14 comboios completamente cheios, e isso deixa-nos orgulhosos, este ano queremos que aconteça algo similar mas com 23 comboios", disse Jorge Almeida.



Carlos Nogueira, presidente do Conselho de Administração da CP, tomou parte na primeira viagem do Comboio Histórico do Vouga em 2018, renovando o empenho no projeto com composições antigas restauradas.



"Se as condições climatéricas e de segurança assim o permitirem, no futuro, teremos uma locomotiva a vapor para ser utilizada aqui na linha. O turismo ferroviário é uma aposta da CP", lembrou.



A comitiva foi liderada pelo Secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme d’Oliveira Martins, para quem "investir na CP e na infraestrutura é investir nas pessoas", deixando um apelo: "as pessoas venham e visitem o nosso património ferroviário."



Os percursos que incluem visita ao Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga decorrem aos sábados, de até 13 de outubro e aos domingos, de 15 de julho a 26 de agosto, com partida de Aveiro às 13:40 e chegada às 19:08. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)