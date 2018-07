Mealhada: Empreitada do novo mercado adjudicada por 2,1 milhões de euros 02 jul 2018, 11:57 O município da Mealhada adjudicou por 2,150 milhões de euros a empreitada de construção do novo mercado municipal coberto.



O recinto ficará situado junto à rua Américo Couto, apresentando-se "como um paralelepípedo recortado que se estrutura em dois níveis", segundo o projeto aprovado pelo executivo municipal liderado por Rui Marqueiro.



Estruturado num único piso, o mercado terá 80 mesas de venda, divididas por duas filas.



No espaço central ficarão as mesas de venda e bancas de apoio, num total de 40, enquanto à volta do terrado (zona central) serão criados espaços de venda individualizados, 14 lojas e dois estabelecimentos de bebidas com acesso pelo interior e exterior do mercado. Existirão ainda seis bancas apenas com acesso pelo interior do mercado.

