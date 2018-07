A rede ÍlhavoIN, solução integrada de mobilidade que serve o município de Ílhavo, vai retomar a sua atividade a partir do dia 9 de julho.



Depois da interrupção verificada no passado mês de janeiro, o serviço foi reformulado de forma a melhor se adaptar à mobilidade dos habitantes de Ílhavo, chegando agora a mais localidades, por via da reestruturação das linhas de Presa, Vale de Ílhavo e Gafanha do Carmo, passando também a ter um circuito urbano em Gafanha da Nazaré, às segundas-feiras.



Durante os meses de verão (até final de setembro), o ÍlhavoIN apresentará uma outra novidade, que passa pela criação de ligações especiais, em funcionamento de segunda a sexta-feira e durante o período da tarde, com vista ao transporte de Ílhavo para as praias da Barra e da Costa Nova, bem como para o Museu da Vista Alegre e para o Museu Marítimo de Ílhavo.



A reformulação do ÍlhavoIN vai ainda dotar a rede de uma nova viatura, adaptada a pessoas com mobilidade reduzida, tornando este serviço verdadeiramente inclusivo.



Nos primeiros cinco dias de atividade - de 9 a 13 de julho -, todas as viagens na rede ÍlhavoIN serão gratuitas, para promover a readaptação dos utilizadores ao serviço.



Implementado em junho de 2016, o serviço ÍlhavoIN resultou de um desafio lançado pela Câmara Municipal de Ílhavo ao operador Transdev, constituindo uma solução que permite oferecer uma alternativa económica de transporte às localidades mais afastadas da sede do Município.



Recorde-se que este serviço é composto por cinco linhas, uma por cada dia da semana, a partir de Gafanha da Nazaré (linha vermelha), Presa (linha verde), Vale de Ílhavo (linha amarela), Gafanha da Boavista (linha azul) e Gafanha do Carmo (linha laranja).



Funcionando como complemento à rede interurbana de autocarros, o ÍlhavoIN serve a zona mais central e urbana da cidade, ligando os principais polos nevrálgicos e facilitando o acesso à Câmara Municipal, Finanças, Registo Civil e outros equipamentos municipais e serviços.

Transdev